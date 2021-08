Neva SGR apre gli investimenti in startup ai clienti private di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Neva SGR, il venture capital del gruppo, ha stretto una partnership con Intesa Sanpaolo Private Banking, mettendo a disposizione di una clientela qualificata l'opportunità diinnovative e ad alto contenuto tecnologico attraverso il fondo Neva First."La sinergia con Intesa Sanpaolo Private Banking - afferma- ci consentirà di. Neva First è il nostro primo fondo, investe circa il 70% all’estero e il 30% in Italia e ha un obiettivo di raccolta di 250 milioni di euro. Una configurazione che ci mette nelle condizioni di contribuire con circa 80 milioni di euro alla crescita delle realtà più promettenti italiane e di valorizzare, con il resto del portafoglio, la crescita del venture capital sulle principali piazze internazionali".Le società target sono rappresentate da: devono operare su trend globali e offrire prospettive di crescita esponenziali nel medio e lungo periodo, presentare tratti unici e innovativi in termini di know-how e gestione del business e possedere una leadership chiara e orientata all'execution."Siamo soddisfatti di poter sottoporre ai nostri clienti, in questa fase economica, un'ulteriore soluzione di investimento - sottolinea- Neva First contribuirà allae arricchirà l'offerta alternativa, che mira a investire in realtà imprenditoriali a elevato potenziale di crescita, in linea con le aspettative e gli obiettivi della clientela, grazie a una strategia sviluppata in stretta collaborazione fra società del gruppo Intesa Sanpaolo".