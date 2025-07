Torino cresce nell’innovazione grazie a Intesa Sanpaolo e Compagnia di San Paolo

(Teleborsa) - L’in controtendenza rispetto ad altre città europee. È quanto emerge dall’ultimo(GSER 2025), realizzato da Startup Genome, la principale organizzazione a livello mondiale nello sviluppo di ecosistemi di innovazione, partner di governi e imprese in oltre 60 Paesi.Il GSER, giunto alla sua tredicesima edizione, analizzaoffrendo una panoramica completa su startup, tendenze e tecnologie. Anche quest’anno,hanno collaborato per analizzare e valorizzare l’ecosistema imprenditoriale di Torino nel Report.Tra le città europee, Torino è quella il cui ecosistema innovativo, nel 2024, ha registrato una delle crescite maggiori, passando tra le prime 80 al mondo, dal posizionamento 81-90 a quello 71-80 a livello globale. Il, classifica realizzata valutando le dimensioni e le prestazioni di un ecosistema in base al valore accumulato dalle startup tecnologiche attraverso exit e funding.Nel contesto europeo, segnato da una generale contrazione, Torino si distingue registrando un aumento del 19% dell’Ecosystem Value. La città sta infatti rapidamente consolidando il proprio ruolo come polo emergente dell’innovazione, in particolare nei settori Smart City, AI & Big Data e Space-tech. Il riconoscimento come, l’istituzione del centro nazionale AI4I, l’organizzazione dell’Italian Tech Week e la presenza del polo tecnologico Galaxia – National Aerospace Technology Transfer Hub sostenuto anche daper portare sul mercato globale le innovazioni più rivoluzionarie della Space Economy – hanno supportato e continuano a supportare il consolidamento dell’ecosistema.Determinante il ruolo di Intesa Sanpaolo Innovation Center e Fondazione Compagnia di San Paolo, da sempre tra i player più importanti per l’ecosistema dell’innovazione torinese. Grazie alle loro iniziative, alla collaborazione sinergica e al lavoro congiunto con enti pubblici – in primis la Città di Torino –, aziende del territorio e Fondazione CRT,, uno dei più importanti acceleratori di startup al mondo."Intesa Sanpaolo Innovation Center ha contribuito a trasformare Torino in un ecosistema dell’innovazione riconosciuto a livello internazionale e a rafforzare la competitività a livello locale e globale," – dichiara"Ilda parte della Commissione Europea e le 56 posizioni scalate nel ranking globale di Startup Genome negli ultimi cinque anni testimoniano l’efficacia degli interventi coraggiosi messi in campo dagli ecosystem developer locali - tra cui la nostra Fondazione - con l’obiettivo di posizionare Torino sulla mappa mondiale degli ecosistemi dell’innovazione" – afferma Marco Gilli, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo.