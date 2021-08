Si muove in territorio negativo l'indice dei titoli bancari in Italia (-1,27%), movimento in ribasso per Banca Popolare di Sondrio

comparto bancario a Piazza Affari

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

grande capitalizzazione

BPER

Fineco

Banco BPM

mid-cap

Banca Popolare di Sondrio

Illimity Bank

Banca Finnat

Banca Profilo

Banca Sistema

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha aperto a 9.564,5, in diminuzione di 122 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 97, dopo aver avviato la seduta a 98.Tra le azioni italiane adell'indice bancario, composto ribasso per, in flessione dell'1,33% sui valori precedenti.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,15%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,09%.Tra leitaliane, retrocede, con un ribasso del 2,00%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,13%.Tra ledi Piazza Affari, pressione su, che tratta con una perdita dell'1,11%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,92%.