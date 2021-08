Seduta moderatamente positiva per l'indice delle aziende sanitarie (+0,46%), exploit di Pierrel

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

Recordati

DiaSorin

bassa capitalizzazione

Pierrel

GPI

Eukedos

(Teleborsa) - Senza grandi spunti rialzisti il, che ha chiuso attorno ai livelli precedenti, in sintonia con il, che mostra un progresso moderato.Ilha aperto a 324.565,1, in aumento dello 0,46%, mentre l'mostra un vantaggio similare dello 0,41% a 930.Tra ledi Piazza Affari dell'indice sanitario, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,57%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,52%.Tra i titoli adel comparto sanitario, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 4,78%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,58%.La giornata del 17 agosto chiude piatta per, che riporta un esiguo 0%.