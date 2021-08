Palo Alto Networks corre con risultati e outlook oltre attese

Palo Alto Networks

(Teleborsa) - E' in rialzo prima dell'apertura, società californiana specializzata sulla cyber security, che ha fatto un balzo di oltre il 10% ieri sera nella sessione after hours della borsa americana. Il titolo, che guadagna l'1,39% nel circuito pre-market, beneficia dei buonie dell'annuncio di undel valore di 676 milioni di dollari.Il quarto trimestre chiuso il 31 luglio ha evidenziatodi dollari, superiori al consensus di 1,17 miliardi.e risulta al di sopra degli 1,43 USD attesi.L'outlook per il prossimo esercizio indica ricavi a 5,3-5,5 miliardi di dollari, superiori al consensus di 4,98 miliardi, ed un EPS di 7,15-7,25 USD (attesi 7,09 USD).