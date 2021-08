Call center ITA, centinaia di lavoratori Almaviva rischiano il posto

(Teleborsa) - Unain sede istituzionale delle parti interessate, "al fine di scongiurare le conseguenze del mancato rispetto dellanel cambio appalto per il call center di ITA (Italia Trasporto Aereo), che mette a rischio immediato la continuità occupazionale di centinaia di lavoratori a, impegnati da vent'anni sul medesimo servizio assistenza clienti per Alitalia. Perchè laQuesta la richiesta urgente che la società Almaviva Contact ha avanzato al ministro delle Sviluppo economico,dopo aver appreso che ITA, società interamente pubblica, ha assegnato ad altro fornitore la gara per la gestione dei servizi di contact center, sostitutivi di quelli tuttora in capo ad Alitalia, "senza applicare laprevista per il settore deiche, in base al Ccnl di settore e alla legge, riconosce il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro conIl bando ITA, "con termini senza precedenti per gare di simili dimensioni, è stato reso noto sabato 31 luglio, chiuso nelle successive due settimane di agosto e assegnato ieri, fissando a giorni la partenza di un servizio caratterizzato dalle stesse attività che Almaviva Contact eroga per l'analogo customer care Alitalia, attraverso 621 persone specificamente formate, oltrechè dalla previsione di volumi di lavoro persino crescenti rispetto a quelli attuali", comunica Almaviva. Un bando di gara per servizi di call center "privo di riferimenti alla clausola sociale, comprensivo invece di un punteggio premiale per l'indicazione di una sede operativa a Roma, con evidente penalizzazione per chi operi da tempo nelguidato dal criterio del massimo ribasso economico e da una base d'asta insufficiente a coprire anche il solo costo del lavoro, elemento determinato con Decreto dal ministero del Lavoro perchè non riducibile". A fronte delle preoccupazioni espresse "su tempistica e contenuti del bando da parte sindacale e istituzionale, nonostante ITA avesse dichiarato pubblicamente che un eventuale fornitore entrante, diverso dall'attuale datore di lavoro, avrebbe dovuto garantire l'applicazione della clausola sociale al personale attualmente addetto ai medesimi servizi, l'esito comunicato ieri attraverso un nota della Società ITA non attiva la necessaria procedura e ne certifica il mancato rispetto, con la drastica ed elusiva sostituzione dei lavoratori di Almaviva Contact, fin dai prossimi giorni".Una responsabilitàquella assunta da ITA, che provocherebbe non solo il conseguente, obbligato ingresso in regime di ammortizzatore sociale al 100% entro i prossimi giorni per le 621 persone finora impegnate sullo stesso servizio, ma si dimostrerebbe un segnale ancora più distruttivo per l'intero settore, provenendo da una società totalmente pubblica". Gli effetti delle scelte di ITA, "che mettono a rischio immediato la continuità occupazionale di centinaia di persone in territori del Paese già fortemente provati dalla fase tormentata dell'emergenza sanitaria, richiedono un intervento di garanzia istituzionale per assicurare l'indispensabile tutela del diritto di ogni singolo lavoratore del settore al mantenimento del proprio impiego, riconosciuto dalla legge e dal contratto collettivo di