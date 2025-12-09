Antitrust multa sei società di call center per teleselling ingannevole

(Teleborsa) -nei confronti diche promuovono la conclusione di. Le società in questione sono Titanium S.r.l. e Fire S.r.l. e J.Wolf Consulting S.r.l. per l'energia e Nova Group S.r.l., Communicate S.r.l.; Entiende S.r.l. per la telefonia.Nello specifico, lesono state così articolate:in solido a Titanium S.r.l. e Fire S.r.l.,a J.Wolf Consulting S.r.l.,a Nova Group S.r.l.,a Communicate S.r.l. ea Entiende S.r.l.L’Autorità ha accertato che queste societàdi energia e di telefonia, sulla base dicirca l’identità del chiamante, l’oggetto della telefonata, la convenienza economica delle offerte commerciali proposte. In concreto, lehanno assunto diverse forme, tutte accomunate dalla trasmissione di informazioniNel settore dell’è stato accertato che gli operatori dei call centere informavano i consumatori di asseriti aumenti imposti dalla regolazione o di presunte anomalie (doppia attivazione di forniture su un’unica utenza o difficoltà nello switching),Per il settore delle, invece, gli addetti ai call center affermavano di lavorare pere prospettavano, falsamente, imminenti disservizi o la scadenza della tariffa relativa al contratto in corso e l’applicazione di rincari da parte del fornitore dell’utente chiamato. Gli addetti ai call center indicavano altresì che questi eventi potevano essere evitati attivando unaa condizioni contrattuali particolarmente favorevoli, che poi si rivelavano false.Tale condotta è dunque risultata idonea a incidere sulla libertà dei consumatori di scegliere in modo consapevole e informato il proprio fornitore, alterando le facoltà di valutare la convenienza delle offerte attraverso la prospettazione di informazioni non rispondenti a realtà, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo.