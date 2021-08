Nordstrom crolla al Nyse: mercato snobba revisione guidance

Nordstrom

retailer del lusso statunitense

S&P-500

Nordstrom

(Teleborsa) - Giornata drammatica per, che perde al Nyse oltre il 16%, dopo che la catena retail di lusso ha mancato di recuperare i livelli pre-Covid, pur avendo annunciato un forte aumento del fatturato e la revisione della guidance.Il fatturato, grazie all'allentamento delle restrizioni pandemiche, è balzato del 96,7% a 3,66 miliardi di dollari, ma risulta ancora in calo del 6% rispetto ai livelli pre-pandemia. Così è passata in secondo piano anche la review della guidance sull'intero anno, migliorata a +35% da +25%.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 32,75 USD, mentre il primo supporto è stimato a 30,22. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 35,29.