McGraw Hill punta a raccogliere 537 milioni di dollari nell'IPO sul NYSE

(Teleborsa) -, importante editore statunitense, ha annunciato il lancio della suadi 24.390.000 azioni ordinarie. Il prezzo di offerta è previsto tra 19,00 e 22,00 dollari per azione, con una raccolta massima di 537 milioni di dollari e una valutazione massima di 4,2 miliardi di dollari. McGraw Hill intende utilizzare il ricavato netto dell'offerta per rimborsare una parte dei prestiti in essere nell'ambito della sua linea di credito a termine.Inoltre, l'azionista venditore prevede di concedere ai sottoscrittori un'per l'acquisto di un massimo di ulteriori 3.658.500 azioni (esclusivamente per coprire eventuali sovra-allocazioni) di azioni ordinarie McGraw Hill al prezzo di offerta pubblica iniziale, al netto di sconti e commissioni di sottoscrizione.McGraw Hill, che ha oltre 30 uffici in Nord America, Asia, Australia, Europa, Medio Oriente e Sud America e rende disponibili le proprie soluzioni di apprendimento in più di 80 lingue, ha presentato domanda di quotazione delle sue azioni ordinarie sulcon il simbolo "MH".