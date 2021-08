Il Comparto utility in Italia continua sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi (-1,22%)

comparto utility in Italia

Italgas

Terna

Hera

Acea

Falck Renewables

Alerion Clean Power

algoWatt

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha chiuso a 41.441,75, in diminuzione di 505,75 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina gli scambi in tono negativo a 385,89, dopo aver avviato la seduta a 385,62.Nel, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,58%.Giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,25% sui valori precedenti.Debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,89%.Tra i titoli adell'indice utility, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,03%.Composto ribasso per, in flessione dell'1,51% sui valori precedenti.Chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,26%.Tra i titoli adel comparto utility, contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,81%.