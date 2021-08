Zoom a picco al Nasdaq dopo la trimestrale

Zoom Video Communication

(Teleborsa) - Le azioniviaggiano in pesante ribasso nel circuito pre-market del Nasdaq, dove estendono ledopo l'aggiornamento sui. I numeri sono largamente positivi, ma la big dei meeting da remoto ha tagliato la guidance, anticipando un rallentamento degli affari.La società statunitense, che lo scorso anno aveva fatto affari grazie alla pandemia ed al lockdown, ha realizzato un, in crescita del 54% rispetto allo scorso anno e superiore ai 991 milioni attesi dal mercato., superando gli 1,16 USD attesi.I conti evidenziano però un rallentamento del tasso di espansione e Zoom ha anche tagliato la guidance, indicando una crescita dei ricavi del 51% per l'anno in corso e solo del 31% nel terzo trimestre.