Il comparto utility in Italia brillante (+2,20%)

settore utility italiano

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

grande capitalizzazione

Enel

Terna

Italgas

mid-cap

IREN

Ascopiave

Falck Renewables

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita dell'Ilha aperto a quota 41.249,8, balzando del 2,20% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 8 punti, dopo un avvio a quota 385.Tra le azioni italiane adell'indice utility, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,37%.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,03%.In luce, con un ampio progresso del 2,00%.Tra leitaliane, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,99% sui valori precedenti.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,26%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,22%.