Segno meno per il settore commodities italiano (-0,82%)

(Teleborsa) - Calo per ilche segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione delIlscivola a quota 19.027,6 di 155,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento fiacco per l'che si mostra in leggero calo sulla chiusura precedente a quota 256, dopo che in principio era 258.Tra ledi Milano, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,63% sui valori precedenti.Lieve ribasso per, che chiude in flessione dello 0,87%.