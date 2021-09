In vendita il comparto media dell'Italia (-0,70%), in forte calo Mediaset

indice media italiano

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

listino milanese

Mediaset

small-cap

Sole 24 Ore

RCS

Mondo TV

(Teleborsa) - Rosso per l'che si discosta da un andamento in lieve salita dell'Ilha aperto a quota 11.442,3 in calo di 79,64 punti, rispetto alla chiusura precedente. In lieve rialzo l', che viaggia a 286, dopo un inizio di seduta a 285.Tra le medie imprese quotate sul, a picco, che presenta un pessimo -2,14%.Tra ledi Milano, si muove verso il basso il, con una flessione dell'1,18%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,69%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,55%.