Stellantis in vetta alle Blue Chips

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,69%, miglior titolo oggi del FTSE MIB. La big italiana dell'auto ha annunciato oggi l'acquisizione di FIFS Holdings Corp, capofila di First Investors Financial Services Group, per 285 milioni di dollari, che punta alla creazione di una società finanziaria in-house negli Stati Uniti per sostenere le vendite e capitalizzare pienamente la f orte posizione del Gruppo Oltreoceano.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 16,96 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 17,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 16,81.