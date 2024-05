Vendite su Stellantis, conti sotto la lente degli analisti.

Stellantis

(Teleborsa) - Si muove in ribasso, scivolando del 3,74% sui valori precedenti.A pesare sulle azioni contribuiscono i conti del primo trimestre del 2024 considerati deboli dagli addetti ai lavori, tanto che si sono espressi con downgrade alcuni analisti. E' il caso diche ha tagliato il giudizio da outperform a neutral (target price 24 euro).ha rivisto il target price da 27 a 24 euro (giudizio neutral), mentreha confermato la raccomandazione neutral e il target price a 22 euro.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 19,71 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 20,68 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 19,32.