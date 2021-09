Lombardia, via libera a Pedemontana: "L'Autostrada si farà"

Banco Bpm

Intesa Sanpaolo

Mps

Unicredit

(Teleborsa) -e l'obiettivo è quello di chiudere i cantieri in tempo per i Giochi olimpici invernali delLo ha detto il Presidente della Regione Lombardia,, che ha illustrato i dettagli del finanziamento persottoscritto dalla società.previa elaborazione del progetto esecutivo da parte del contraente generale, cioè il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Webuild (70%) e Pizzarotti (30%). La gara è stata aggiudicata per 1,259 miliardi di euro. La quota principale del finanziamento, arriva da un prestito decennale concesso da un consorzio costituito da, JpMorgan,Capital Services Banca per le imprese e, oltre che dai finanziatori istituzionali Bei e Cdp con una quota del 42%. Un altro finanziamento della durata di 23 anni è stato sottoscritto da Bei e CDP con il supporto della Regione Lombardia in qualità di socio di riferimento. Una linea di firma di 100 milioni viene poi messa a disposizione daL'accordo riguarda la costruzione delle ultimela B2, da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno e la tratta C, da Cesano Maderno alla Tangenziale Est di Milano A51, per un totale di 32,7 chilometri, che verranno realizzate anche nell'ottica della loro manutenzione futura. Il risultato finale sarà un collegamento piu' funzionale della rete stradale nel quadrilatero Varese-Como-Bergamo-Milano, decongestionando l'autostrada A4 e i centri urbani coinvolti. Il progetto persegue, nel suo complesso, l'obiettivo di realizzare un grande sistema di viabilità sostenibile di 157 chilometri che attraversa un territorio fortemente antropizzato e industrializzato come quello a nord di Milano. Essendo stata rispettata la scadenza del 31 agosto, sarà possibile fruire della defiscalizzazione come da atto aggiuntivo n. 2 alla Convenzione Unica approvato dal Cipess.Tutte le operazioni necessarie al closing finanziario si sono concluse nella tarda serata di ieri.svolge il ruolo di Intercreditor Agent e di Facility Agent nonchè quello di banca depositaria.ha assistito in qualità di advisor assicurativo Autostrada Pedemontana Lombarda nell'operazione di finanziamento.