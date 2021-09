Webuild si aggiudica contratto per due tratte Autostrada Pedemontana lombarda

Webuild

(Teleborsa) -ha siglato unper la progettazione e costruzione dia. Con una quota del 70% il Gruppo guidato da Pietro Salini è capofila del consorzio con Pizzarotti.Con questo nuovo contratto, ilsi attesta a oltre, fra contratti in corso di finalizzazione e quelli in cui risulta migliore offerente dall’inizio del 2021 ad oggi. A questi,firmato per la, del valore di 16 miliardi di dollari (13,1 miliardi di euro).La nuova opera, commissionata da Autostrada Pedemontana Lombarda, con concedente Concessioni Autostradali Lombarde,in vista dellePer la sua realizzazione, è previsto saranno generati 18.400 posti di lavoro, incluso l’indotto, e, una volta realizzata, farà da volano per l’incremento di fatturato delle imprese locali stimabile in 4,4 miliardi di euro in 10 anni.Le nuove tratte della Pedemontana Lombardaper un futuro popolato di veicoli a guida autonoma. È prevista infatti l’installazione sul tratto autostradale di sistemi di trasporto intelligenti cooperativi e l’utilizzo di tecnologie che consentiranno ai veicoli di comunicare con l’infrastruttura a bordo strada (incidenti, cantieri, ostacoli in carreggiata e veicoli contromano,, gestione dinamica delle corsie stradali, segnali stradali e limiti di velocità, condizioni di traffico).Il progetto prevede inoltre unin continuo delle principali strutture portanti, tramite l’installazione di strumenti di monitoraggio dei principali parametri di stress strutturale (deformazioni, carichi, vibrazioni e temperatura), riducendo quindi la possibilità di episodi critici.