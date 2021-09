In ribasso Coinbase sul crollo del Bitcoin

Coinbase Global

(Teleborsa) - Peggiora la performance di, con un, portandosi a 268,2. Il titolo dell'exchange di criptovalute è sceso dopo che il prezzo delil giorno in cui è diventato a corso legale in El Salvador. Con un prezzo di 46.780 dollari, la capitalizzazione di mercato del Bitcoin si è ridotta a 883 miliardi di dollari, secondo i dati di CoinMarketCap.Il lancio del Bitcoin come moneta a corso legale in El Salvador, con il Paese che ha disconnesso il suo portafoglio Bitcoin gestito dal governo in mattinata per miglioramenti al software. In una serie di tweet, il presidente Nayib Bukele ha rivelato che il Paese aveva acquistato un totale di 400 Bitcoin, per un valore di circa 20 milioni di dollari.Attesa per il resto della seduta di Coinbase Global un'estensione della fase ribassista con area divista a 260,9 e successiva 253,6. Resistenza a 277,2.