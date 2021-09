Sesa sigla partnership con Labomar per sviluppo e-commerce in Cina

Sesa

(Teleborsa) -, azienda specializzata in IT quotata al segmento Star di Borsa, tramite la controllata, ha siglato un, attiva nel settore della nutraceutica, per lo sviluppo di piattaforme digitali perLa partnership prevede laa maggioranza Labomar e partecipata da Var Group che svilupperà il progetto di partnership con. La collaborazione punterà a commercializzare online sul mercato cinese prodotti nutraceutici quali integratori alimentari, cosmetici e prodotti per il benessere della persona di Labomar.Lo sviluppo dellasarà realizzato da, società del Gruppo Sesa attiva nel settore customer experience e digital marketing, che ha dalla sua parte una storicae lacon un team di risorse di madrelingua cinese basate a Shanghai. L’avvio dell’operatività e delle conseguentisono previste nel