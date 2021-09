Salvatore Ferragamo in passerella a Piazza Affari dopo conti semestre

Ferragamo

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,41%, mettendosi in luce nel paniere llele Mid Cap- La maison del lusso viene favorita dagli ottimi risultati semestrali annunciati ieri sera, che hanno fatto emergere un utile di 33 milioni, rispetto alla perdita dell0anno precedente (-86 milioni), segnalando una crescita del fatturato del 44% grazie alla solida performance in Asia.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 19,38 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 18,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 20,46.