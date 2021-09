Fibra ottica ultraveloce, TIM: investimento da 16 milioni a Ferrara

T IM

(Teleborsa) -mette il turbo grazie aaccelerando i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione così da assecondare al meglio le esigenze professionali anche legate alloAttraversola società infrastrutturale del Gruppo, avviato nella città emiliana unche, con un investimento stimato di circa, porta laino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s. Ferrara, infatti, è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, che ha l’obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni FTTHsecondo il modello del co-investimento ‘aperto’ previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche."Portiamoanche nelle frazioni, con i nuovi cablaggi in fibra –afferma il sindaco di Ferrara. In campagna elettorale avevamo promesso attenzione a tutto il territorio e allo, questo progetto dà concretezza e risposte alle tante richieste che cittadini e imprese ci hanno manifestato per avere una rete adeguata. Esigenza, questa, diventata sempre più fondamentale anche alla luce delle nuove modalità di studio e lavoro introdotte in epoca Covid. Proseguiamo su questa strada, anche sviluppando sinergie con i privati, nell’interesse dei cittadini e per rendere sempre più alla portata di tutti le possibilità"Grazie agli ingenti investimenti fatti da TIM e FiberCop e alla proficua collaborazione con l’Amministrazione comunale, Ferrara rientra in un ambizioso progetto che si propone di realizzare su tutto il territorio nazionale una rete interamente in fibra – dichiaraResponsabile Field Operations Line Emilia Ovest di TIM -. Si tratta di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori e con una qualità elevatissima che consentirà a Ferrara di fare un passo importante sulla strada dell’innovazione. A beneficiarne saranno le imprese locali che avranno accesso a tutti i servizi digitali necessari allo sviluppo del proprio business e i cittadini per i quali disporre diGli interventi per la realizzazione della nuova rete, che coordinati da TIM, sono già iniziati in molte zone della città - chiarisce la nota -a partire da Pontelagoscuro, Chiesuol del Fosso, Porotto, S. Bartolomeo, S. Martino, per poi proseguire in tutto il territorio, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili e collegare oltre 55.000 unità immobiliari alla conclusione del piano.Grazie a questo piano, Ferrara sarà dotata di una rete in fibra ottica ancora più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese grazie alla tecnologia FTTCab, che rende disponibili collegamenti fino a