Lieve ribasso per il comparto immobiliare italiano (-0,42%)

indice delle società immobiliari in Italia

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE Italia Real Estate REITs

indice azionario che rappresenta 11 paesi dell'Area Euro

Ftse MidCap

IGD

Brioschi

(Teleborsa) - L'si muove in territorio negativo. In moderato rialzo l'Ilha avviato gli scambi a quota 9.991, con un decremento di 42,35 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'viaggia a 469, dopo aver avviato la seduta a 467.Tra le azioni del, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,82% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Piazza Affari, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,96% sui valori precedenti.