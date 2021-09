L'Australia dice no all'accordo Quantas-Japan Airlines

(Teleborsa) - L'ha ricevuto il veto da parte della, Autorità per la concorrenza australiana (Australian Competition and Consumer Commission), ritenendo di non potere autorizzare la forma di collaborazione operativa tra le due compagnie aeree in quanto sarebbe in contrasto con le norme in vigore.Secondo le motivazioni fornite all'agenzia Reuters dal presidente dell'Accc, Rod Sims, non sono stati ritenuti soddisfacenti i benefici pubblici evidenziati dall'accordo commerciale congiunto, che sarebbe di ostacolo alle altre compagnie aeree che vogliano operare sulle rotte tra Australia e Giappone, mentre – ha sottolineato – è necessario preservare la concorrenza tra le compagnie aeree per sostenere la ripresa a lungo termine dell'aviazione.