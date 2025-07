Seduta mista in Asia, focus su negoziati sui dazi prima del 9 luglio

Tokyo

(Teleborsa) -, con gli investitori in attesa dei progressi sugli accordi commerciali con gli Stati Uniti prima della scadenza del 9 luglio, mentre valutavano i dati macroeconomici di Cina e Australia.Ieri, il presidente USA Donald Trump ha dichiarato di aver raggiunto un accordo commerciale con il, concludendo un terzo accordo prima della scadenza del 9 luglio.I dati pubblicati questa mattina hanno mostrato che il surplus commerciale dell'si è ridotto drasticamente al di sopra delle aspettative a maggio, raggiungendo il livello più basso da novembre 2019. In, i dati hanno mostrato che il settore dei servizi è cresciuto meno del previsto a giugno, espandendosi al ritmo più lento degli ultimi nove mesi.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,23%, mentre, al contrario,guadagna l'1,07% rispetto alla seduta precedente.Variazioni negative per(-0,77%); buona la prestazione di(+1,15%). Guadagni frazionali per(+0,45%); senza direzione(+0,02%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,03%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 3 luglio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,01%.Il rendimento per l'è pari 1,46%, mentre il rendimento deltratta 1,64%.