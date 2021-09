Limature per il settore costruzioni a Milano (-0,52%)

indice del settore costruzioni italiano

comparto costruzioni europeo

FTSE Italia Construction & Materials

indice EURO STOXX Construction & Materials

Ftse MidCap

Carel Industries

Cementir Holding

Caltagirone SpA

Somec

SIT

Luve

(Teleborsa) - Registra una modesta discesa l', mentre ilconsolida i prezzi della vigilia.Ilha aperto a quota 43.579, in calo dello 0,52% rispetto alla chiusura precedente, con l'che vale 532, dopo aver iniziato gli scambi a 532.Tra le azioni del, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,62%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,65%.Tra ledi Piazza Affari, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,62%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,96%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,85%.