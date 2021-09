Acquisti a piene mani su Doordash dopo upgrade di BofA

Doordash

Bank of America

(Teleborsa) - Spicca il volo, che si attesta a 222,6, con un. Il titolo della società - quotata sul NYSE e che gestisce una piattaforma di ordinazione e consegna di cibo online - beneficia dell'upgrade dia "buy" da "neutral"."Vediamo stime al rialzo per il 2021 e unai guidata dal rapido passaggio del commercio locale alla consegna tramite app mobili", hanno scritto gli analisti di Bank of America.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo convista in area 226,3 e successiva a quota 234,5. Supporto a 218.