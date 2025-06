Ancora in rosso Wall Street, instabilità geopolitica spinge in basso titoli Usa

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

informatica

beni di consumo per l'ufficio

Visa

American Express

Salesforce

Home Depot

Diamondback Energy

Tesla Motors

DoorDash

MercadoLibre

Adobe Systems

Paypal

Moderna

ON Semiconductor

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dell'1,11% sul; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 6.019 punti. Listini affossati dalla crisi ine dai timori di un'escalation della crisi traIn lieve ribasso il(-0,45%); sulla stessa linea, in frazionale calo l'(-0,43%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,41%),(-0,76%) e(-0,74%).Sul fronte macroeconomico, attesa in miglioramento la. Secondo i dati preliminari dell', il sentiment dei consumatori è stimato in aumento a 60,5 punti rispetto ai 52,2 punti del mese di maggio e contro una salita fino a 53,5 punti stimata dagli analisti.Tutte le Blue Chip del Dow JonesI più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -4,92%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,35%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,98%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,65%.Tra i(+2,70%),(+2,29%),(+1,14%) e(+1,09%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,91%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,52%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,38%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,27%.