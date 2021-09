Banco BPM, Leonardo Rigo nominato direttore generale di Banca Aletti

Banco BPM

(Teleborsa) - Il consiglio d'amministrazione di Banca Aletti - banca private e centro di investimento del gruppo- ha nominato. L'innesto arriva a 4 anni dalla nascita di Banco BPM e dopo le nomine nel 2018 di Umberto Ambrosoli come presidente di Banca Aletti e di Alessandro Varaldo come amministratore delegato. Rigo, classe 1969, ha iniziato la sua carriera nel 1990 in Banca Popolare di Verona, ricoprendo poi ruoli di crescente responsabilità fino a diventare, dal giugno 2017,di Banco BPM."Con l'arrivo di Leonardo Rigo in Banca Aletti - ha dichiarato l'AD Alessandro Varaldo - rafforziamo ulteriormente la nostra squadra in continuità con le azioni di rinnovamento, sviluppo e specializzazione nell'offerta della nostra Banca. Si tratta di una scelta fortemente mirata, collegata alle specifiche competenze che Leonardo ha sviluppato nel corso della sua lunga esperienza professionale all'interno del gruppo Banco BPM e che ci aiuteranno a".