Banco BPM, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,56 euro

Banco BPM

(Teleborsa) - L'dei Soci di, cui hanno partecipato circa 1.739 soci rappresentanti il 56% del capitale sociale, ha approvato a larga maggioranza tutti i punti all'ordine del giorno.Approvato con il 99,87% ildi esercizio al 31 dicembre 2023 di Banco BPM S.p.A. che si è chiuso con un utile netto consolidato pari a 1.264 milioni di euro, in crescita dell'85% rispetto al 2022.Approvata quasi all'unanimità (99,94%) la distribuzione di undi 0,56 euro per azione, in crescita del 143% rispetto allo scorso anno.Approvata con il 95% dei voti favorevoli la politica in materia di. Approvati con percentuali vicine all'unanimità gli altri punti all'ordine del giorno sottoposti all'Assemblea.