Manchester United, si allarga la perdita nell'anno fiscale al 30 giugno 2021

Manchester United

(Teleborsa) - Il- squadra di calcio inglese - ha annunciato oggi i risultati finanziari per il quarto trimestre fiscale 2021 e per i dodici mesi terminati il 30 giugno 2021. Leper l'anno fiscale sono diminuite del 2,9% a 494,1 milioni di sterline (circa 579 milioni di euro), mentre le(le entrate generate dai club a seguito dell'organizzazione di partite nello stadio di casa) sono crollate del 92,1%.Il club ha visto un calo del 16,8% delleannuali, sebbene quelle- il più grande segmento di entrate - siano aumentate dell'81,7%. La squadra di calcio inglese ha dichiarato unadi 92,2 milioni di sterline, rispetto a una perdita di 23,2 milioni di sterline nell'anno fiscale precedente. La perdita è stata impattata da un problema diuna tantum, con le imposte sul reddito in aumento da 2, 4 milioni a 68,2 milioni di sterline.