Vinitaly: Frescobaldi "Chiediamo fiscalità ad hoc per vini dealcolati nel nuovo Testo Unico accise"

(Teleborsa) - "Isonoche le cantine intendono intercettare: chiediamo una disciplina fiscale ad hoc nel Testo Unico delle accise". Lo ha detto ilintervenuto oggi a Vinitaly nel corso del convegno su 'Riforma fiscale e il settore vitivinicolo', alla presenza, tra gli altri, del viceministro del Mef, Maurizio Leo. Stando alla bozza del decreto del Masaf, il processo di dealcolazione è autorizzato esclusivamente presso stabilimenti dotati di licenza di deposito fiscale per la produzione di alcol, che oggi le cantine non hanno.Nel merito della riforma fiscale, Frescobaldi ha proseguito: "Dobbiamo cogliere l’opportunità della delega fiscale per introdurrenell’ambito della delega fiscale del governo".