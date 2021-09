MTS, settimana di ottimi volumi con acquisti copiosi

(Teleborsa) - Il Consiglio dellache si è riunito la scorsa settimana, ha ravvisato la presenza delle condizioni per alleggerire il ritmo degli acquisti nell’ambito del, rimarrebbero quindi 500 miliardi di euro dei 1.85tn stanziati all’inizio; si stima che nell’ultimo trimestre del 2021 gli acquisti possano scendere dal ritmo di 80 miliardi al mese, a 60-70 miliardi. I fattori che hanno determinato tale scelta - sottolinea MTS - sono: la, solosu base annua, secondo i dati di agosto e del +2.7% su base trimestrale; l’che su base annuale è aumentata del +3% in ambito comunitario; e iin trend positivo, ma su cui si concentra ancora qualche riserva. Nessuna novità riguardo l’, che rimangono invariati, ne su un eventuale cambio della “forward guidance” della BCE.Similare la reazione oltreoceano, durante la conferenza virtuale di Jackson Hole, il, ha annunciato che prima della fine del 2021 ci sarà un taglio agli acquisti, il cui perimetro potrebbe essere determinato nella prossima riunione del 21-22 settembre. Per determinare tale scelta saranno cruciali i dati sull’occupazione a stelle e strisce.Quella appena conclusa, è una settimana di ottimi volumi per la piattaforma MTS. Nelle prime due sessioni, gli acquisti sono stati copiosi lungo tutta la curva; lunedì l'appetito in acquisto degli operatori, più di 1 miliardo di euro, si è concentrato sul14/09/22 12M con rendimento medio -0.557%. Martedì il rendimento del decennale italiano è calato alla chiusura degli scambi, con locon il benchmark tedesco che tocca quota 98 punti base, giù del 3% dalla chiusura di lunedì.Nella terza seduta si osserva un lieve avanzamento delle vendite sugli acquisti, Ila 10 anni della Germania registra uno yield negativo dello 0,300% e lo spread si attesta a 100 punti base. Giovedì i(CDS) a cinque anni sui bond governativi italiani valgono 69.5 con probabilità implicita di default dell'1.2%. Ottima la performance del1.000 15/07/22 con quasi mezzo miliardo di acquisti. Venerdì il differenziale tra ilbenchmark Italiano e l’omologo Tedesco scende ancora una volta sotto i 100 punti base, chiudendo a 99.