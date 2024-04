AbbVie migliora la guidance sul profitto annuale

AbbVie

(Teleborsa) -, multinazionale americana attiva nel settore biofarmaceutico, ha chiuso ildel 2024 condi 12,31 miliardi di dollari, in incremento dello 0,7% su base riported, o dell'1,6% su base operativa. L'agli azionisti di AbbVie è stato di 1.369 milioni di dollari (vs 239 milioni di dollari un anno fa). L'EPS è stato di 0,77 dollari, mentre l'è stato di 2,31 dollari (superando le stime di 2,23 dollari per azione).La società hada 10,97-11,17 dollari a 11,13-11,33 dollari, che include un impatto sfavorevole di 0,08 dollari per azione relativo ai diritti di proprietà intellettuale e protezione acquisiti e alle spese fondamentali sostenute durante il primo trimestre 2024."Continuiamo a dimostrare un'eccezionale esecuzione operativa e abbiamo fornito un altro trimestre di ottimi risultati - ha affermatodi AbbVie - Non potrei essere più orgoglioso dell'organizzazione che abbiamo costruito negli ultimi 11 anni"."Desidero ringraziare Rick per la sua eccezionale leadership sin dalla nascita di AbbVie e sono profondamente onorato di ricoprire il ruolo di prossimo CEO dell'azienda - ha affermato- I risultati del primo trimestre sono stati ben superiori alle nostre aspettative, guidati dalle eccellenti prestazioni della nostra piattaforma di crescita ex-Humira. Sulla base dei nostri ottimi risultati e del significativo slancio, stiamo migliorando le nostre prospettive per l'intero anno".