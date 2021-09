Eventi e scadenze: settimana del 20 settembre 2021

A.B.P. Nocivelli

Comal

Digital360

Digitouch

Esprinet

G Rent

Neurosoft

Olidata

Portobello

Reevo

Tps

Trendevice

Websolute

Cover 50

Digital Magics

Digitouch

Euro Cosmetic

Jonix

Mondo Tv Suisse

Reevo

Titanmet

Cy4gate

Doxee

ePrice

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment

Industrie Chimiche Forestali

Mittel

OVS

Prismi

Seri Industrial

Softec

Sourcesense

Ucapital24

Clabo

Conafi

Cy4gate

Fope

Fullsix

Giorgio Fedon

H-Farm

Intek Group

Mediobanca

Neodecortech

Relatech

Sit

Sit

Askoll Eva

Casasold

Csp Int Ind Calze

Farmaè

Friulchem

Gel

Giglio.Com

Gismondi 1754

Ilpra

Tiscali

Zucchi

(Teleborsa) -Cina - Borsa di Shanghai chiusa per festivitàGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festività- CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleIVA - Soggetti IRES - Con la maggiorazione dello 0,40% sulla somma da versare al 30 giugno 2021versamento dell'imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2020,Diritto annuale CCIAA 2021 - Soggetti IRES - Con la maggiorazione dello 0,40%, versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2021.Modello REDDITI 2021 (Enti non Commerciali) - Con la maggiorazione dello 0,40%, versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione delle società soggette a IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.Contributi IVS - Soggetti IRES - Con la maggiorazione dello 0,40%, versamento del saldo 2020 e della prima rata dell’acconto 2021 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla Gestione INPS commercianti - artigiani.Contributi gestione separata - Soggetti IRES - Con la maggiorazione dello 0,40%, versamento del saldo 2020 e della prima rata dell'acconto 2021 dei contributi previdenziali da parte dei professionisti senza Cassa previdenziale.Modello IRAP 2021 - Soggetti IRES › - Con la maggiorazione dello 0,40%, versamento del saldo 2020 e primo acconto 2021.ISA adeguamento - Soggetti IRES - Con la maggiorazione dello 0,40%, versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi dichiarati ai fini del miglioramento del profilo di affidabilità fiscale.Modello REDDITI 2021 (Società di Capitali) - Con la maggiorazione dello 0,40%, versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione delle società soggette a IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.Milano Fashion Week - Milano Moda Donna, organizzata da Camera Nazionale della Moda Italiana, torna con sfilate, presentazioni ed eventi per le collezioni primavera/estate 2022UN General Assembly (UNGA) - L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si svolge a New YorkFOMC - Inizia la riunione di politica monetariaBOJ - Inizia la riunione di politica monetariaBanca d'Italia - Indicatori di solidità finanziaria; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Titoli di debito8.00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Comunicazione CTZ - BTP€i- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Webcast di commento dei risultati finanziari della Società al 30 giugno 2021 da parte del Presidente Simone Ranucci Brandimarte- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestraleE-MOBILIY La strada per il cambiamento. - Convegno sulla mobilità sostenibile promosso da FederconsumatoriHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festivitàBOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a FrancoforteFOMC - Conferenza stampa di Jerome PowellFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021, sottoposta volontariamente a revisione contabile- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestraleGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàBCE - Bollettino EconomicoAbi - "Verso una finanza sostenibile per un’economia sostenibile" - La Conferenza "Verso una finanza sostenibile per un'economia sostenibile", è organizzata da Abi. Intervengono il Presidente, Antonio Patuelli e il Direttore Generale, Giovanni SabatiniG20 - 7th International Financial Architecture (IFA) Working Group Meeting - Video ConferenceBCE - Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a FrancoforteConfindustria - Assemblea pubblicaAttività istituzionali - Cerimonia di restituzione della bandiera da parte degli atleti italiani di rientro alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2021 con il Presidente Mattarella, al Quirinale13.00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbaliTesoro - Comunicazione BOT- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio al 30.6.2021 e proposta di destinazione dell’utile di esercizio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021- Appuntamento: Il top management di SIT terrà una conference call con il mercato di presentazione dei risultatiRating sovrano - Svezia e Ungheria - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Germania - S&P Global pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Belgio - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Unione Europea - DBRS pubblica la revisione del merito di creditoConferenza Internazionale "Ethics and Artificial Intelligence" - La conferenza, organizzata da Aspen Institute Italia, TIM e Intesa Sanpaolo, si svolge a Venezia. Interviene Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nei mesi di luglio e agostoTesoro - Asta CTZ - BTP€i; Comunicazione medio-lungo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione Relazione finanziaria semestrale al 30 Giugno 2021, sottoposta volontariamente a revisione contabile- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale