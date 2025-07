Fashion e-commerce: al centro l'esperienza del cliente. Giglio.com allineato a nuove abitudini d'acquisto

Giglio.com

(Teleborsa) - Secondo un recente report di Business of Fashion, realizzato in collaborazione con Amazon Fashion & Sports, i c. Non è più la ricerca del prodotto "di tendenza" o il prezzo a guidare le scelte - solo il 12% degli intervistati la indica come priorità - ma piuttosto la qualità del servizio, la sicurezza nella taglia e nella vestibilità, l'affidabilità del retailer e la chiarezza delle informazioni sui prodotti.: il 39% degli shopper online nei principali mercati europei (EU5) si affida proprio ai retailer multi-brand per scoprire nuove proposte moda. Puntare su personalizzazione, logistica e presenza coerente su più canali diventa quindi essenziale per rafforzare la fiducia dei clienti e alimentare la crescita nel lungo termine.(Target Price: 2,41 euro) e-commerce per la moda di lusso multimarca su scala globale, quotato su Euronext Growth Milan dal 2021, rappresenta un'. Giglio.com, con un catalogo di 800 marchi e oltre il 60% delle vendite generate all'estero, connette 200 boutique e brand in e-concession con oltre 130.000 clienti in 150 Paesi.