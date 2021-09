Agenzia delle entrate, al via selezione di 2420 funzionari ed esperti informatici

(Teleborsa) - Rendere il fisco sempre più digitale ed efficiente. Con questo obiettivo l'ha dato al via aTra le competenze richieste figurano problem solving, tensione al risultato, iniziativa, flessibilità, e orientamento all'altro.Il primo bando mira a trovare(terza area funzionale, fascia retributiva F1), di cuida destinare alle strutture centrali. Tali figure – si legge nel bando – sono chiamate a svolgere "le attività connesse all'esercizio, allo sviluppo e al monitoraggio del sistema informatico". Più nel dettaglio: definire i piani di sviluppo tecnologico e supporta le strutture competenti nell'individuazione delle esigenze di automazione, fornendo assistenza tecnica in fase di realizzazione delle procedure e assicurando la coerenza complessiva del sistema. Curare le problematiche legate alla sicurezza e alla cooperazione informatica e assicurare il monitoraggio dei contratti ICT, verificando anche il rispetto dei livelli di servizio. Effettuare analisi statistiche, anche basate sull'impiego di metodi avanzati di machine learning, a supporto delle attività core dell'Agenzia. I 100 esperti informatici dovranno, inoltre, occuparsi dell'analisi e trattamento di grandi moli di dati, anche non strutturati, attraverso l'utilizzo di specifici strumenti informatici. Possono, infine, "dirigere o coordinare unità organizzative anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo il raggiungimento dei risultati assegnati come obiettivo alle unità dirette".La seconda selezione, decisamente più ampia, è volta all'(da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1). Nel dettaglioLe figure richieste dovranno "svolgere funzioni complesse per il loro elevato contenuto specialistico, dando il proprio apporto alla soluzione di questioni di carattere inedito o alla delucidazione di tematiche comunque impegnative per le conoscenze e le capacità necessarie per la focalizzazione selettiva e l'inquadramento concettuale dei problemi, la ricostruzione logica dei fatti, l'elaborazione argomentativa nell'interpretazione delle norme e nell'applicazione pratica delle direttive dell'Agenzia". Anche in questo caso "i nuovi assunti potranno essere chiamati a dirigere o coordinare unità organizzative anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo il raggiungimento dei risultati assegnati come obiettivo alle unità dirette"; ma anche a svolgere attività ispettive, di valutazione, di verifica, di controllo, di programmazione e di revisione. Le risorse potranno essere adibite a relazioni esterne dirette con il pubblico di tipo complesso e a relazioni organizzative interne anch'esse di tipo complesso, o a effettuare studi e ricerche.I bandi di concorso sono rivolti soprattutto ai laureati in:Per entrambi i bandi i candidati con i requisiti di accesso possono presentare domanda entro ilutilizzando l'applicazione informatica presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, alla pagina dedicata a ciascun concorso.