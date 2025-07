Cuchel (Commercialisti): "L’applicazione di una norma non è favore ma diritto"

(Teleborsa) -con ricovero in terapia intensiva, si è vista negare dall’Agenzia delle Entrate la sospensione degli adempimenti tributari prevista dalla legge. Eppure, la norma c’è: si tratta dell’articolo 1, commi 927-944 della legge 234/2021, che garantisce ai liberi professionisti il diritto alla sospensione dei termini in caso di malattia o infortunio. Una norma che è stata il frutto di anni di impegno incessante dell’Associazione Nazionale Commercialistiil Legislatore ha riconosciuto la necessità di salvaguardare i diritti e la salute dei professionisti in situazioni gravi e imprevedibili come malattia o infortunio, prevedendo una sospensione automatica dei termini e una ripresa degli adempimenti solo dopo un congruo periodo.deve tuttavia proseguire ogni giorno, anche nella gestione di singoli casi, quando le norme, pur esistenti, non vengono applicate.Anc è intervenuta, quindi, a tutela della collega attraverso il presidente Marco Cuchel, che ha sottoposto il caso al Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, ottenendo un tempestivo riesame e la positiva soluzione del caso. Una norma di civiltà, fortemente voluta e ottenuta da Anc, che deve trovare piena applicazione.ha dichiarato Cuchel “affinché nessun professionistaAnc "ribadisce che tale previsione, frutto di un lungo lavoro istituzionale,“Ringraziamo il Viceministro Leo e il Direttore Carbone - ha concluso Cuchel - per la sensibilità mostrata nei riguardi di questo specifico problema. Esprimiamo la grande soddisfazione di poter essere stati risolutivi per u