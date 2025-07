Giorgetti: "Completare federalismo fiscale è obiettivo complesso"

(Teleborsa) - "Il completamento del percorso di attuazione del federalismo fiscale si configura oggi come un obiettivo particolarmente complesso. Questo non solo per la natura stessa del processo che coinvolge vari livelli di governo, ma soprattutto perché si inserisce in un contesto profondamente mutato rispetto a quello originario". È quanto ha affermato ilin. "Il quadro economico, sociale e istituzionale attuale – ha spiegato il ministro – è infatti segnato da sfide e dinamiche molto diverse dal passato, che richiedono un approccio flessibile, capace di rispondere tempestivamente alle esigenze del Paese".L'idea lanciata dal ministro dell'Economia è di valutare ladedicato esclusivamente alla gestione e al recupero dei tributi locali". La riscossione negli enti locali è "un tema cruciale", ha sottolineato Giorgetti, con una sua "peculiarità" che risiede "nell'elevata frammentarietà dei carichi e nella modesta entità degli importi da recuperare". Questo rende "particolarmente complessa l'organizzazione dell'attività di recupero". Per affrontare queste sfide, – secondo il ministro – è fondamentale un riequilibrio strategico dell'operato dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione,"anche valutando un nuovo ente di riscossione dedicato esclusivamente alla gestione e al recupero dei tributi locali, con personale specializzato in questa materia"."Il nuovo ente – ha spiegato– potrebbe beneficiare delle economie di scala presenti a livello nazionale, utilizzando il patrimonio informativo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e rafforzando l'interoperabilità delle banche dati. È essenziale che questo nuovo soggetto sia integrato sinergicamente con l'attuale struttura di ADER, per poter trarre beneficio dalle esperienze finora maturate". Inoltre, "lavorerà in stretto collegamento con partner tecnologici quali Sogei e PagoPA, per garantire un'integrazione efficace dei processi e delle banche dati esistenti". Nonostante l'affidamento della riscossione coattiva all'Agenzia delle entrate riscossione "possa risultare vantaggioso per i comuni, soprattutto per quelli di minori dimensioni, grazie alle economie di scala e agli strumenti, anche informatici, potenzialmente più efficaci di cui ADER dispone, non si osserva – ha detto Giorgetti – negli anni un incremento significativo della riscossione attribuibile all'utilizzo di ADER".Il ministro ha ricordato i, secondo cui la quota comunale del complesso del magazzino ruoli dell'Agenzia delle Entrate Riscossione è pari aTali risorse sono distribuite in modo non uniforme sul territorio nazionale: con valori maggiori concentrati in alcune regioni, in alcune grandi città e nei comuni medio-piccoli soprattutto delle regioni del Centro-Sud. "Il nuovo ente – ha detto il ministro – dovrebbe disporre di una struttura informatica avanzata, capace di integrare e incrociare le informazioni necessarie per la determinazione delle posizioni debitorie e per il monitoraggio dei soggetti incaricati delle attività operative"."Non posso non evidenziare – ha sottolineato– l'evidenteQuesta situazione non sfugge e con l'Anci abbiamo già introdotto il tema. La normativa che si riferiva ad una situazione di 20 o 30 anni fa oggi non è più fattuale. O c'è l'incapacità dei Comuni di gestirsi in casa loro o anche che l'Agenzia delle entrate riscossione tra perseguire 250 di Tari e 250mila di Irpef probabilmente dedica energie da un'altra parte. Non ho la soluzione definitiva", ha aggiunto, proponendo due possibilità: "o una sezione dedicata di Ader o una sezione dedicata con partecipazione di Anci direttamente negli enti locali. Altrimenti – ha precisato – da questa trappola non ne usciamo. Su questo tema della riscossione credo sia il momento di fare una discussione aperta e matura su quale può essere la soluzione. Come è adesso, abbiamo chi funziona benissimo e chi non funziona affatto, non è più accettabile perché crea discriminazione non solo tra enti ma anche tra cittadini".