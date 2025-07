MeglioQuesto, da Tribunale nuove misure cautelari nei confronti di erario, enti previdenziali e MCC

MeglioQuesto

(Teleborsa) -, società sospesa dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha comunicato come il- in accoglimento dell'istanza avanzata dalla società e dalle sue controllate attualmente ammesse alla procedura di Composizione Negoziata e diverse da MeglioQuesto Finance - abbia"sino al termine della composizione negoziata, ai creditori Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS, INAIL e MedioCredito Centrale Banca del Mezzogiorno didella società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, nonché di acquisire diritti di prelazione se non concordati con le società del gruppo ricorrenti.La sospensione delle azioni esecutive consentirà quindi alla società ed alle proprie controllate di, nel relativo processo di ristrutturazione finanziaria.