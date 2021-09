In rosso il comparto sanitario italiano (-0,83%)

indice delle aziende sanitarie

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo l', che è peggiore delIlha aperto a quota 330.160,4 in calo dello 0,83%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'che si ferma a quota 919, in prossimità della chiusura di ieri.Tra ledi Piazza Affari dell'indice sanitario, debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,98%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,96%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,73%.Tra le azioni del, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,29%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,60%.