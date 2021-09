PNRR, Draghi richiama all'ordine i Ministri: riforme e investimenti in ritardo

(Teleborsa) -e non lascia spazio alle giustificazioni: c'è già un. Il CdM di ieri sul taglia bollette è stata l'occasione anche per fare il punto sull'implementazione del PNRR: otto riforme approvate su ventisette e cinque investimenti realizzati su ventiquattro da realizzare entro la fine dell'anno.Il bilancio è emerso da unaal Consiglio dei Ministri, effettuata dal sottosegretarioe dal Ministro dell'Economia, a termine della quale il Premier ha dichiarato: "Dobbiamo mantenere la stessa ambizione e determinazione che abbiamo avuto negli scorsi mesi".La strada è dunque ancora tutta in salita, per la realizzazione deidal Recovery plan, pena la decadenza dei fondi europei. Sino ad oggi ne sono stati centrati solo 13 , un po' troppo pochi, visto che l'ultimo trimestre sarà molto impegnativo fra la Nadef e le altre scadenzeIl PNRR complessivamente ammonta a 191,5 miliardi sino al 2026 e prevede 151 investimenti e 63 riforme, con tempi di realizzazione rigidi ed insindacabili. La quota parte del 2021 concerneper realizzare appuntoDa qui la, fortemente voluta da Draghi, e delle cabine di regia "settoriali" con i singoli ministri e con gli enti locali, per programmare ed individuare ostacoli e criticità. E prima di queste riunioni, tutte le amministrazioni coinvolte dovranno presentare un piano dettagliato con l'indicazione di tutte le norme ed atti amministrativi necessari alla realizzazione die progetti, eventualmente da far confluire in un provvedimento unico, forse in forma di decreto. In caso di criticità sono previsti anche i poteri sostitutivi e la nomina di commissari.