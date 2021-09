FS Italiane al Festival dello Sviluppo Sostenibile: al via sotto il segno di ripartenza e inclusività

(Teleborsa) - Da, ormai, si parla dià come di unche ora, in scia alla pandemia e alle sue conseguenze, è diventata una necessità non più rinviabile. Con questa premessa e promessa, oggi si è alzato il sipario sulla quinta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile che andrà avanti per bensono le parole chiave del Festival, organizzato dall’insieme a partner istituzionali e commerciali e in collaborazione con diverse realtà tra cuiper un'edizione che si svolge in undel percorso dell’verso un nuovo modello di crescita con i finanziamenti del piano Next Generation EU e il PNRR, gli incontri del G20 e la conferenza Onu sul clima Cop26.E' quanto si legge suil portale di informazione diriportando che la giornata di apertura, ospitata oggi, 28 settembre, nel Palazzo delle Esposizioni a Roma, ha visto la presentazione del Rapporto annualeche fotografa la situazione dell’Italia rispetto all’attuazione degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 ONU."fa emergere quanto ancora ci sia da fare, sottolineando il forte impatto negativo del Covid-19: tra il 2019 e il 2020 l'Italia mostra segni di miglioramento solo per tre obiettivi (energia, cambiamento climatico, pace e giustizia). È rimasta stabile per altri tre (fame, acqua, innovazione), ma è peggiorata per ben nove obiettivi (povertà, salute, istruzione, parità di genere, occupazione, disuguaglianze, città, biodiversità terrestre, cooperazione)".Il panel Idee per la ripartenza sostenibile ha visto la partecipazione diPresidente diche nel suodiscorso ha ricordato come il Gruppo costituisca un grande polo infrastrutturale al servizio del Paese che sta legando gli obiettivi aziendali a quelli nazionali del PNRR. Tra questi spicca l’integrazione tra mezzi diviene effettuato con mezzi privati. Se riuscissimo a ottenere unoanche solo diverso ilavremmo già dellesia in termini diStrategico anche l'impegno per integrare alta velocità e trasporto regionale, ribadito dalla Presidente: "Stiamo cercando di rendere più omogenei e capillari i collegamenti, connettendo tutte le aree del Paese. I nuovi treni regionali, molti dei quali già consegnati e operativi, sono più rapidi ed efficienti dal punto di vista energetico. Inoltre stiamo puntando alladeiquesto obiettivo delUna strada, quella della sostenibilità - ricorda ancora FS News - chepercorreva già da tempo scegliendola come uno dei pilastri centrali del suoaveva definitofar spostare ilraggiungere laazzerando gliche coinvolgonoUnaresa ancora più ardua dalla pandemia che haun durissimo colpo al settore dei trasporti, conche ha risposto presente fin dalla prima d'ora, continuando con ancora più convinzione in quella che è una vera e propria missione, testimoniata in questi mesi dall'adeguamento dialle necessità sorte con l’emergenza sanitaria. La- si legge ancora sul portale di informazione di Ferrovie dello Stato - si sta rinnovando con mezzi sempre più ecologici e sicuri. Anche gli impianti di manutenzione viaggiano verso l’efficientamento energetico. L’ingentedelaiuterà FS nella realizzazione di grandi opere in grado di inserirsi al meglio nel contesto ambientale e sociale, costituendo unper il