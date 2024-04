Reporting sostenibiità, focus commercialisti su strategia e modello aziendale

(Teleborsa) - Strategia e modello aziendale sono due elementi cruciali della rendicontazione di sostenibilità. Il quarto numero dell’Informativa Reporting di Sostenibilità (IRS) del Consiglio nazionale dei commercialisti, curata da Luca Nardoni e Fabrizio Salusest, è intitolato infatti"Strategia e Modello Aziendale. Guida alla rendicontazione secondo gli standard ESRS".Nell’approfondimento – predisposto dalla Commissione “Reporting di sostenibilità” istituita nell’ambito dell’area di delega Sviluppo sostenibile, a cui è delegato il consigliere nazionale Gianluca Galletti – si sottolineano gliin tema di Strategia (SBM-1, SBM-2 e SBM3), soffermandosi in particolare su"Tradizionalmente – si legge nell’introduzione – gli obblighi informativi sono stati orientati alla, da ottenere mediante una, se possibile. Questa circostanza è certamente facilitata se al cliente viene fatta unae capace di soddisfare i suoi bisogni, ma anche solo i suoi desideri. I modelli strutturati su queste basi sono oggi meno efficaci nel supportare l’azione delle Direzioni aziendali in un’ottica diperché ogni proposta, per essere realmente 'di valore', deve rientrare nell’alveo dello: lo richiede la 'Agenda 2030' e lo chiedono le filiere produttive, il sistema creditizio e ora anche i consumatori, con sempre maggiore intensità. Gli obblighi informativi SBM-1, SBM-2 e SBM-3 non fanno altro che invitare le imprese anello sviluppo sostenibile, ponendolo".