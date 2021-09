Gonella (WINDTRE): modello smart working basato sulle esigenze delle persone

(Teleborsa) - Una progettazione delloin grado di cogliere "lo spirito e la portata innovativa, non solo tecnologica ma culturale, del lavoro agile" È quanto emerso a proposito delnel corso di un dialogo tra, Culture, People Development & Talent Acquisition Director dell’azienda guidata da Jeffrey Hedberg, e, Associate Professor of Practice di Leadership, Organization & Human Resources e Coordinatrice Osservatorio di Diversity&Inclusion&Smart Working di SDA Bocconi, pubblicato sulla rivista "Economia & Management".WINDTRE - ha raccontato Gonella - ha deciso di costruire “un, realizzando unache ha messo in luce il desiderio di estendere il lavoro da remoto anche oltre la fase pandemica, senza vincoli o percentuali fissate ex ante dall’impresa.Alla luce di questi risultati, ildell’azienda non si fonda sul concetto del, ma sulritrovarsi fisicamente in ufficio.Il progetto, oggetto di un- ha spiegato il manager - è stato successivamente integrato cona supporto del lavoro agile, con attività di formazione e con, una carta di buoni comportamenti per collaborare a distanza in modo efficace. È inoltre importante sottolineare come il modello di smart working si inserisca in una, in linea con il purpose aziendale "Esistiamo per eliminare qualsiasi distanza tra le persone" e con i valori di inclusione, coraggio, responsabilità e fiducia, ha concluso Sergio Gonella.