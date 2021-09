Bollette, nel 2020 in Lombardia si è speso l’11,2% in più rispetto alla media nazionale

(Teleborsa) - In, secondo l’analisi di Facile.it, la, lo scorso anno, ha raggiunto i 506 euro, vale a dire il 6,5% in più rispetto al 2019 (a fronte di un aumento nazionale del 7,5%). È andata meglio, invece, sul fronte del gas; i consumi, nonostante i lockdown, sono rimasti sostanzialmente stabili e i lombardi hanno così potuto beneficiare in pieno del calo delle tariffe spendendo, in media, 873 euro. Nonostante questo, però, larisulta essere la quarta più alta d’Italia.Complessivamente, quindi, tra luce e gas, nel 2020 le famiglie lombarde hanno messo a budget, vale a dire l’11,2% in più rispetto alla media nazionale. E il timore è che per il 2021 la cifra sia ben più salata: le tariffe sono aumentate considerevolmente nella prima parte dell'anno, i consumi, se si pensa ad esempio allo, per molte famiglie sono rimasti comunque elevati e iaumenteranno ulteriormente nell’ultimo trimestre.