Exploit del settore vendite al dettaglio a Piazza Affari (+1,64%), exploit di Unieuro

comparto del commercio in Italia

comparto vendite al dettaglio europeo

indice EURO STOXX Retail

mid-cap

Unieuro

Ftse SmallCap

Unieuro

Netweek

Basicnet

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio del, con un guadagno di 2.072,6 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a quota 126.211,3.L'intanto guadagna 10 punti dopo un incipit a quota 694.Tra leitaliane, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,48%.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,48%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,65%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,55%.