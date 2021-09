Il comparto sanitario italiano inverte la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi (+0,57%)

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Incolore ilche ha chiuso in frazionale vantaggio rispetto all', che invece corre sul mercato.L'ha aperto a 308.994,91, con un aumento insignificante dello 0,57% rispetto alla vigilia, mentre ilregistra una più netta risalita dello 0,89% a 886,68.Tra i titoli del, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,23% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 3,18%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,64%.