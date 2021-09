Svetta Lucid dopo aver avviato la produzione della sua berlina elettrica

Lucid

Tesla

(Teleborsa) - Ottima la performance di, che si attesta a 28,28 con un. Il titolo della casa automobilistica americana specializzata in auto elettriche è in grande rialzo al Nasdaq dopo che la società ha annunciato che prevede di, dopo aver avviato la produzione nella sua fabbrica in Arizona martedì. Lucid ha finora ricevuto più di 13.000 prenotazioni per Lucid Air, il suo veicolo di punta che aspira a essere una diretta concorrente di"La nostra tecnologia consentiràe oggi rappresenta un passo importante nel nostro viaggio per espandere l'accessibilità a mezzi di trasporto più sostenibili", ha affermato Peter Rawlinson, CEO e CTO di Lucid Group. "Sono lieto che le auto di serie dotate di questo livello di efficienza stiano attualmente uscendo dalla nostra linea di produzione", ha aggiunto.A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 29,06 e successiva a 31,37. Supporto a 26,75.