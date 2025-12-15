Milano 17:35
New York: accelera Tesla Motors
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda attiva nel settore automotive, che mostra una salita bruciante del 4,64% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tesla Motors evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tesla Motors rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di breve periodo di Tesla Motors mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 485,2 USD. Rischio di discesa fino a 471,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 498,9.

